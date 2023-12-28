موعد المباراة والقنوات الناقلة .. الأهلي يواجه فيوتشر في نهائي السوبر المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الأهلي نظيره مودرن فيوتشر، في السابعة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال، وتقام المباراة على ملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وتنقل مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر على قناتي، أون تايم سبورتس، أبو ظبي الرياضية.

ومن المتوقع أن يخوض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع، كريم الدبيس، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، أكرم توفيق

خط الوسط، مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم، حسين الشحات، موديست، بيرسي تاو.