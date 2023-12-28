رسميًا: إلغاء قانون أفضلية الأهداف خارج الأرض في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء قانون أفضلية الأهداف في مباريات الذهاب والإياب في دوري أبطال آسيا، واعتماد الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح في حالة تعادل الفريقين.

وأجريت صباح اليوم الخميس قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في منطقة غرب القارة والتي اسفرت عن المواجهات التالية :

النصر السعودي ضد الفيحاء السعودي

الهلال السعودي ضد سابهان الإيراني

الاتحاد السعودي ضد نافباخور الأوزبكي

العين الإماراتي ضد ناساف الأوزبكي

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا دور الـ16

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين النصر والفيحاء أحد يومي 12 أو 13 من شهر فبراير المقبل، على أن تقام مباراة الإياب أحد يومي 19 أو 20 من الشهر ذاته، وستكون المباراتين في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يشهد دوري أبطال آسيا قمة سعودية كبيرة بين الهلال والاتحاد في دور الـ8، وذلك حال نجح الهلال في التأهل على حساب سابهان الإيراني، ونجح الاتحاد في التأهل على حساب نافباخور الأوزبكي.