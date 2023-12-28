لجنة التخطيط في الأهلى توصى بتوجيه الشكر لمساعد كولر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن طلب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برحيل الأرجنيني كارلوس بيرنيجر مساعد كولر الجديد الذي تعاقد معه النادي قبل بداية الموسم الجاري.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن اللجنة أوصت في تقرير ها إلى محمود الخطيب رنيس النادي بضرورة توجيه الشكر إلى مساعد كولر لعدة أسباب منها عدم ظهور نتانج له في تطوير اللاعبين وهي المهمة الأساسية له منذ التعاقد معه وكذلك من أجل توفير راتبه الذي يحصل عليه بالدولار.

وأضاف شبانة أنه في نفس السياق هناك اتجاه للموافقة على طلب كولر ضم محلل أداء جديد في ظل البطولات الكثيرة التي يشارك بها النادي.