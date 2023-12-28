الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق النادي الأهلي على النصر السعودي في استفتاء جلوب سوكر لاختيار أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وذلك بعد غلق التصويت ظهر اليوم.

وجاء الأهلي في المركز الأول بنسبة42% من إجمالي الأصوات، وجاء النصر في المرتبة الثانية بنسبة 33%.

واحتل الهلال السعودي المركز الثالث، وفي المركز الرابع جاء شباب الأهلي الإماراتي وحل اتحاد جدة في المركز الخامس والأخير.

الأهلي

ويأتي تفوق الأهلي بعد موسم تاريخي على كافة الأصعدة محليا وقاريا وعالميا، بعدما تمكن من حصد 5 ألقاب وهي الدوري وكأس مصر ولقبين لبطولة كأس السوبر ودوري أبطال إفريقيا بالإضافة لإنجاز التتويج ببرونزية مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخ النادي.

وكان موقع جلوب سوكر قد طرح استفتاء ضخما لاختيار الأفضل على مرحلتين؛ انطلقت المرحلة الأولى في نوفمبر، وتم غلق باب التصويت للمرحلة الثانية ظهر اليوم الخميس 28-12-2023.