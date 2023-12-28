قائمة منتخب تونس النهائية لأمم أفريقيا 2023.. مفاجآت بالجملة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب المخضرم جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، عن القائمة النهائية لنسور قرطاج، التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وشهدت القائمة مفاجأة باستبعاد لاعب مانشستر يونايتد حنبعل المجبري، بجانب غياب مهاجم نادي الزمالك سيف الدين الجزيري والظهير الأيمن حمزة المثلوثي، بينما تواجد ظهير أيسر الأهلي علي معلول.

ويشارك منتخب تونس في المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية، التي تضم كل من جنوب إفريقيا - مالي - نامبيا.

وجاءت قائمة منتخب تونس النهائية لكأس أمم أفريقيا كالآتي:

حراس المرمى:البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي - ياسين مرياح - علي العابدي - أسامة الحدادي - حمزة الجلاصي - علاء غرام - يان فاليري - وجدي كشريدة - علي معلول.

خط الوسط :حسام تقا - حمزة رفيعة - انيس بن سليمان - عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان - الياس السخيري - محمد الحاج محمود.

خط الهجوم: يوسف المساكني - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - نعيم السليتي - مرتضى بن وناس و إلياس العاشوري.