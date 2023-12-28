باتشيكو يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا بالسوبر.. مفاجآت بالجملة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدزعن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا ، والتي تجمعهما علي ستاد محمد بن زايد بالإمارات ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وشهد التشكيل مفاجآت بالجملة؛ إذ استبعد المدير الفني الثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي، من التشكيل الأساسي، في الوقت الذي ظهر سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه ضمن التشكيل الأساسي، كما استبعد المدرب البرتغالي فيستون ماييلي من التشكيل الأساسي.

تشكيل بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي.

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء لفريق بيراميدز في مواجهة سيراميكا:

شريف إكرامي - محمد الشيبي - أحمد سامي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد حمدي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فيستون ماييلي.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مواجهة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري بين بيراميدز وسيراميكا للحكم محمود البنا ويعاونه المساعدان هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، الحكم الرابع أمين عمر والمساعد الاحتياطي سامي هلهل، ويتواجد طارق مجدي كحكم فيديو “VAR” والحكم المساعد “VAR” سمير جمال.