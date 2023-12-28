جون إيبوكا يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز في السوبر المحلى.. وريان احتياطيا

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز على استاد محمد بن زايد فى الإمارات، فى إطار منافسات تحديد المركز الثالث والرابع فى كأس السوبر المحلى المقامة حاليا فى الإمارات بنظامه الجديد.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى..

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكرى، رجب نبيل، أحمد رمضان بيكهام، أحمد هانى

الوسط: محمد تونى، أحمد القندوسي، محمد عادل، محمود زلاكة، صامويل أمادى

الهجوم: جون إيبوكا

البدلاء: على الجابرى، جاستين أرثر، خالد صبحى، عبد الرحمن بودى، محمود نبيل، أحمد القرموطى، محمد كناريا، أحمد ياسر ريان، مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فخري لاكاى

يدخل فريق سيراميكا اللقاء بعد الهزيمة من الأهلى بهدف نظيف فى مباراة نصف نهائى كأس السوبر المحلى التى جمعتهما مساء الاثنين، فيما تعرض بيراميدز للهزيمة من فيوتشر بركلات الترجيح 14/ 13 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

وطالب أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، لاعبيه بضرورة نسيان مواجهة الأهلى والتركيز على تحقيق الفوز على بيراميدز من أجل تحقيق المركز الثالث، فى البطولة التى يشارك فيها الفريق لأول مرة فى تاريخه بعد التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.