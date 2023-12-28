شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم فورموسينيو مع فيوتشر قبل مواجهة الأهلى في نهائي السوبر المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد محمد بن زايد في الإمارات، لمتابعة اللقاء الهام والمثير بين النادي الأهلي وفريق مودرن فيوتشر، والذي يجمع الفريقين في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد مباراة مثيرة أمام بيراميدز، حيث فاز فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل السلبي، بينما تأهل النادي الأهلي بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف نظيف.

تولى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو الإدارة الفنية لفريق مودرن فيوتشر فى 16 أغسطس الماضي، خلفاً لعلي ماهر الذي رحل عن الفريق قبل بداية الموسم، وقاد فورموسينيو فريق مودرن فيوتشر في 15 مباراة، فاز في 7 لقاءات، وتعادل في 3 مباريات من بينهم لقاء نصف نهائي السوبر أمام بيراميدز قبل الفوز بركلات الترجيح، وخسر 5 مواجهات.

ويتفوق النادي الأهلى في القيمة التسويقية حيث تبلغ القيمة التسويقية للمارد الأحمر 30 مليونا و450 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمودرن فيوتشر 9 ملايين و930 ألف يورو.

ويعتبر النادي الأهلي هو حامل لقب كأس السوبر المصري عن آخر نسختين، وتوج الأهلي بالنسخة الماضية بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف، كما يعتبر المارد الأحمر هو الأكثر تتويجاً بالبطولة بواقع 13 مرة في تاريخه وذلك من أصل 20 نسخة أقيمت قبل النسخة الحالية.

و يدخل فريق مودرن فيوتشر مباراة اليوم بمعنويات عالية، بهدف حصد ثاني الألقاب المحلية بعد التتويج في العام الماضي ببطولة كأس الرابطة، ووعد مسؤولو نادى مودرن فيوتشر، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت مادية، وذلك لتحفيزهم على الفوز ببطولة كأس السوبر المصري، وحرص الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر، على متابعة المباريات السابقة للنادي الأهلي سواء في كأس العالم للأندية أو اللقاء الأخير أمام سيراميكا، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر.

ويفتقد مودرن فيوتشر خدمات كل من، ناصر ماهر، أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد، ومحمد فاروق أمام النادي الأهلي في المباراة النهائية بكأس السوبر المصري، بينما يراهن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو على استمرار تألق محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى لحماية عرين الفريق، وكذلك ثنائي الهجوم مروان محسن وأحمد عاطف.