شكرا لقرائتكم خبر عن الفائزون بالسوبر المصرى فى التاريخ قبل نهائى الأهلى وفيوتشر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلي في السابعة مساء اليوم الخميس، مع مودرن فيوتشر، في نهائي بطولة السوبر المصري باعتبارها المرة الأولى التي تقام هذه البطولة بنظام مشاركة 4 أندية على غرار السوبر الأسباني .

أبطال السوبر المحلى

وتعد مباراة السوبر اليوم هو النهائي رقم 21 في تاريخ البطولة، حيث لعبت 20 نسخة سابقة من كأس السوبر المحلى، نجحت 5 أندية في التتويج ببطولة السوبر المصري وهى:

- الأهلي (13 مرة)

- الزمالك (4 مرات)

- طلائع الجيش (مرة)

- حرس الحدود (مرة)

- المقاولون العرب (مرة)

سبق أن أقيمت بطولة السوبر المصري في 20 نسخة بنظام المباراة الواحدة، لكن النسخة 21 جاءت مختلفة حيث شارك فيها أربعة فرق على غرار السوبر الإسباني ،وهي الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز وصيفه، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر رابع بطولة الدوري عن النسخة الماضية؛ نظراً لإيقاف الزمالك عن المشاركة في بطولة السوبر لانسحابه من نسخة العام الماضي أمام الأهلي.