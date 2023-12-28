شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يشارك فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ظهر أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك فى تدريبات فريقه التى تجرى الان بمقر النادى بميت عقبة ،بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع بقرار من الجهاز الفني.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة أسبوع، بفرمان من معتمد جمال المدير الفنى للفريق.

منح معتمد جمال لاعبيه راحة لمدة أسبوع عقب التعادل مع ساجرادا بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، وحسم التأهل رسميا إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية قبل جولتين من انتهاء دور المجموعات.

كان الجهاز الفني قررمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.