شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل نادى فى الشرق الأوسط.. وتفوق كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادي الأهلي في الفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في الشرق الأوسط، بعد انتهاء التصويت، حيث يتواجد الأهلى فى المركز الأول بترتيب أفضل نادى فى العام الحالى 2023 والممنوحة من جلوب سوكر حتى الآن.

كما تصدر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تصويت الجماهير على جائزة جلوب سوكر العالمية لأفضل مدير فني فى العالم خلال العام الجارى 2023، وذلك عبر الموقع الرسمى للجائزة، حيث يتواجد كولر فى المركز الأول بترتيب أفضل مدير فني فى العام الحالى 2023 والممنوحة من جلوب سوكر، بعدما حصل على 26.6 % من أصوات الجماهير المشاركة فى التصويت.

وتفوق النادي الأهلي على عدد من الأندية في استفتاء جلوب سوكر لاختيار أفضل نادٍ في الشرق الأوسط مثل النصر السعودي ، وذلك بعد غلق التصويت ظهر اليوم، حيث جاء الأهلي في المركز الأول بنسبة42% من إجمالي الأصوات، وجاء النصر في المرتبة الثانية بنسبة 33% ، فيما احتل الهلال السعودي المركز الثالث، وفي المركز الرابع جاء شباب الأهلي الإماراتي.

وفاز مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بالمركز الأول في استفتاء جلوب سوكر لأفضل مدرب في العالم، في التصويت بعدما تفوق على بيب جوارديولا وأنشيلوتي وأرتيتا وتشافي وعدد من الأسماء البارزة في عالم التدريب، ونجح كولر في حصد 26.6 % من إجمالي الأصوات وجاء جوارديولا في المركز الثاني، وحل أنشيلوتي في المركز الثالث.

جاء تفوق كولر بعد موسم تاريخي مع النادي الأهلي نجح خلاله في حصد5 ألقاب وهي الدوري وكأس مصر ولقبين لبطولة كأس السوبر المحلي ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لإنجاز التتويج ببرونزية مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخ النادي.

وكان موقع جلوب سوكر قد طرح استفتاء ضخما لاختيار الأفضل على مرحلتين؛ انطلقت المرحلة الأولى في نوفمبر وتم غلق باب التصويت للمرحلة الثانية ظهر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023.



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