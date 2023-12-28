السوبر المصري.. تعادل سلبي بين بيراميدز وسيراميكا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهي الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسيراميكا كلبواترا بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد محمد بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات بطولة السوبر المصري لتحديد المركز الثالث والرابع.

وشهدت المباراة محاولات من كلا الفريقين لتسجيل أولي أهداف المباراة، ولكن دون ترجمة حقيقية لأهداف لينتهي الشوط الأول سلبيًا.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي.

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فخري لاكاي

بينما بدا فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل امادي- محمود زلاكة .

الهجوم: چون ايبوكا .