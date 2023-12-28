بطولة أمم أفريقيا "كابوس" الأندية الأوربية والبريميرليج أكثر المتضررين

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة مسابقة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، والتي تشكل "كابوس" لأندية أوروبا، بسبب الأزمة التي تسببها المنتخبات الإفريقية مع أندية أوروبا، حيث سيضطر اللاعبون الأفارقة المحترفون في أوروبا لمغادرة أنديتهم من للانضمام للمنتخبات الوطنية.

ليس من قبيل الصدفة القول إن الدوري الانجليزي هو أكثر المسابقات تضررًا من انطلاق بطولة كأس افريقيا بسبب كمية اللاعبين التي ستحرم منها الأندية الانجليزية والتي تقارب من 48 لاعبا.

أكثر الأندية المتضررة من أمم أفريقيا بالدوري الإنجليزي

النصيب الأوفر من الأسماء الافريقية في الكان قد تغادر نوتنجهام فورست، إذ يفقد 7 من لاعبيه، وهم: إينا و تايو أونيي من نيجيريا وشيخ كوياتيه وموسى نياكاتي من السنغال والثلاثي الإيفواري ويلي بوليو إبراهيم سنغاري وسيرجي أورييه.

وسيجد مانشستر يونايتد نفسه محروما من نجمي الفريق وهم سفيان أمرابط من المغرب وأندريه أونانا من الكاميرون، بينما رفض النجم التونسي حنبعل المجبري من الإنضمام لمنتخب تونس.

أما وست هام يونايتد فهو مهدد خدمات سعيد بن رحمة والمغربي نايف أكرد والإيفواري ماكسويل كورنت والغاني محمد قدوس، بينما سيفقد فولهام ثلاثة وهم السنغالي فودو بالو توريه والنيجيريين أليكس إيبوي وكالفين باسي، أما كريستال بالاس سيفتقد الغانيين جوردان أيو وجيفري شولوب، والمالي شيخ ديوكوريه.

في حين سيفقد كل من شيفيلد يونايتد لاعبين وهما المالي إسماعيلا كوليبالي والتونسي أنيس بن سليمان.

وان كان ليفربول سيفقد النجم المصري محمد صلاح فإن ارسنال مهدد بفقدان كل من المصري محمد النني و الغاني توماس بارتي.

برايتون بدوره يغيب عنه الكاميروني كارلوس باليبا والغاني طارق لامبتي، وسيمون أدينجرا من كوت ديفوار، بينما قد يتأثر بيرنلي بلاعبيه الذين هم المغربي أنس زروعي والجنوب إفريقي ليلي فوستر ،دون ان ننسى ان بورنموث يغيب عنه حميد تراوري و دانغو واتاراو أنطونيو سيميونيو من الكوت ديفوار .

ويغيب عن برينتفورد بريان مبيومو ويواني ويسا من الكونغو وفرانك أونيكا من نيجيريا والقائمة تطول .