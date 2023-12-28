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الاهلي يتفوق على أندية الدوري السعودي ويتوج بجائزة جلوب سوكر

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إمام عاشور وكولر - الأهلي - كأس السوبر المصري

إمام عاشور وكولر - الأهلي - كأس السوبر المصري

تفوق النادي الاهلي على أندية الدوري السعودي على رأسها الهلال والنصر والاتحاد في استفتاء جلوب سوكر لاختيار أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وذلك بعد غلق التصويت ظهر اليوم.

وجاء الاهلي في المرتبة الأولى بنسبة 42% من إجمالي الأصوات وجاء النصر في المركز الثاني بنسبة 33%.

واحتل الهلال المرتبة الثالثة وفي المركز الرابع جاء شباب الأهلي الإماراتي وحل اتحاد جدة في المركز الخامس والأخير.

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ويأتي تفوق المارد الأحمر عقب الموسم التاريخي على كافة المستويات سواء محليا وقاريا وعالميا، بعدما تمكن من حصد 5 ألقاب وهي وكأس السوبر وكأس مصر بالإضافة لدوري أبطال أفريقيا.

وحصد الاهلي مؤخرًا الميدالية البرونزية على حساب نادي أوراوا الياباني في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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