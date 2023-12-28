مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم بنفيكا البرتغاليما

أكدت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اقترب من التعاقد مع لاعب خط وسط بنفيكا جواو نيفيز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأثبت اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا نفسه كواحد من أفضل المواهب الشابة في خط الوسط في كرة القدم الأوروبية ويراقبه مانشستر يونايتد.

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ويزعم تقرير من “سبورت ويتنيس” أن مانشستر يونايتد يقود السباق من أجل توقيعه.

ويمتلك اللاعب شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 120 مليون يورو، لكن بنفيكا يأمل في ربطه بصفقة جديدة تشهد ارتفاع الشرط الجزائي في عقده إلى 150 مليون يورو.

يجري الفريق البرتغالي بالفعل محادثات مع وكيله خورخي مينديز وهم متفائلون بشأن التوصل إلى اتفاق.

يحتاج مانشستر يونايتد إلى جلب تعزيزات معدنية مركزية وسيكون نيفيز عملية استحواذ قوية على المدى الطويل.