سيريوس السويدي يكشف حقيقة مفاوضات الاهلي مع وسام أبو علي

كشف نادي سيريوس السويدي حقيقة اهتمام الاهلي بالتعاقد مع وسام أبو علي مهاجم الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

ترددت أنباء في الفترة الماضية تفيد برغية الاهلي في التعاقد مع وسام أبو علي مهاجم سيريوس في موسم الانتقالات الشتوية القادمة.

وعلق جوناثان إديرستروم، المدير الرياضي لنادي سيريس السويدي على ما تردد بخصوص مفاوضات الاهلي لضم مهاجمه.

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وقال إديرستروم في تصريحات صحفية: “لن نرد على أي شائعات تتردد في وسائل الإعلام، بشأن استقبال الفريق عرض رسمي من الاهلي”.

وتابع: “نادي سيريوس لم يناقش فكرة رحيل وسام أبو علي في يناير حتى الآن، ولم نحدد مطالبنا للتخلي عنه”.

ويسعى النادي الاهلي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي المقبل خاصة في مركز الهجوم في ظل عدم ظهور الفرنسي أنتوني موديست بالمستوى المطلوب.