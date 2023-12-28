متفوقاً على جوارديولا وأنشيلوتي.. كولر يفوز في استفتاء جلوب سوكر لأفضل مدرب

فاز السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي في استفتاء أفضل مدرب في العالم المقدمة من جلوب سوكر.

نجح مارسيل كولر في الفوز في الاستفتاء متفوقاً على الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدري الفني لـ ريال مدريد.

وحصد كولر ما يقرب من27% من إجمالي الأصوات ويليه جوارديولا في المركز الثاني بـ 24%، وجاء أنشيلوتي في المركز الثالث بـ 23%.

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فيما حصل كل من ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال وتشافي مدرب برشبونة الإسباني على معدل 5.5% لكل منهما.

وقدم كولر موسم استثنائي مع الاهلي حيث توج مع المارد الأحمر بلقب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، كما حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

كما نجح النادي الأهلي في حصد جائزة أفضل ناد في العالم المقدمة من جلوب سوكر متفوقاٌ على أندية الدوري السعودي وعلى رأسها الهلال والنصر والاتحاد.