محمد النني على رادار مزامة تريزيجيه في الدوري التركي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن اقتراب الدولي المصري محمد النني، نجم وسط نادي آرسنال، الإنجليزي من الرحيل الرحيل عن صفوف الجانرز خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “Ajansspor” التركية ان نادي طرابزون سبور والذي يضم بين صفوفه جناح منتخب مصر، محمود حسن تريزيجيه يدرس التعاقد مع محمد النني في الشتاء.

ويتولى تدريب طرابزون سبور في الوقت الحالي مدرب بشكتاش السابق، عبد الله أفجي حيث لديه معرفة بإمكانيات النني لأنه دربه مع النسور من قبل خلال فترة الإعارة.

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ويرغب طرابزون سبور التركي أن يكون فريقًا ذو قوة في الجزء الثاني من الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 30 نقطة وبفارق 14 نقطة عن المتصدر فناربخشة.

وينتهي عقد محمد النني مع آرسنال في نهاية الموسم الحالي، ويطمح النادي التركي لاستغلال الأمر لإقناع النادي الإنجليزي برحيل اللاعب.