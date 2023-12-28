بسبب أمم أفريقيا.. ماذا يفعل ليفربول في غياب صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عمارة:

يغيب اللاعب المصري محمد صلاح عن نادي ليفربول، مدة قد تطول عن 30 يومًا، بسبب مشاركته في كأس أمم أفريقيا 2023.

ليفربول يفقد خدمات صلاح بعد موقعة نيوكاسل يونايتد، بسبب كأس أمم أفريقيا المقامة بين 13 يناير و14 فبراير 2024.

لقاء نيوكاسل يونايتد يقام 1 يناير 2024 في الدوري الإنجليزي.

ماذا يفعل ليفربول في غياب صلاح بسبب أمم أفريقيا؟

يلعب محمد صلاح مع ليفربول منذ صيف 2017.

أثناء فترته مع ليفربول، خاض صلاح كأس أمم أفريقيا رفقة منتخب مصر مرتين، الأولى في 2019 والأخيرة أقيمت في 2022.

لم يتأثر ليفربول بمشاركة صلاح في المرة الأولى، حيث أقيمت أمم أفريقيا في مصر بالصيف، بين 21 يونيو و19 يوليو من عام 2019.

بينما غاب بسبب أمم أفريقيا 2021، كونها أقيمت في الشتاء ببين 9 يناير و6 فبراير 2022.

وخاض ليفربول 6 مباريات في 3 مسابقات بين يناير وفبراير 2022، لم يتعرض خلالها إلى أي هزيمة، فاز في 5 مناسبات وتعادل مرة وحيدة.

- 9 يناير: ليفربول (4-1) شروزبري تاون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي

- 13 يناير: ليفربول (0-0) أرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

- 16 يناير: ليفربول (3-0) برينتفورد في الدوري الإنجليزي

- 20 يناير: ليفربول (2-0) أرسنال في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

- 23 يناير: ليفربول (3-1) كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

- 6 فبراير: ليفربول (3-1) كارديف سيتي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي