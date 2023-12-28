لاعب الزمالك يكشف حقيقة عروض الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمد عواد، حارس مرمى الزمالك حقيقة العروض التي تلقاها من الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

وقال عواد في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية: "هناك تواصل حدث من جانب بعض الأندية للحصول على خدماتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

واختتم عواد: "لكن حتي هذه اللحظة العروض لم تصل إلى حيز العروض الرسمية بشكل نهائي، الأمر بالكامل في يد إدارة نادي الزمالك".

وينتهي عقد عواد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، إذ يحق له التوقيع مع أي نادي في شهر يناير المقبل.

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