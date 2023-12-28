تذوق الذهب تحت ظل مورينيو.. ماذا قدم مدرب فيتوتشر في النهائيات قبل مواجهة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

قاد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، الفريق للتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، لتكون المرة الأولى له كمدرب أول في مباراة نهائية طوال مسيرته التدريبية.

وحقق فيوتشر الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، وتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر المصري "NBE Super Cup"، لمواجهة الأهلي.

ويقود المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، فريق مودرن فيوتشر منذ أغسطس الماضي وخاض مع الفريق حتى الآن 14 مواجهة في بطولات الدوري، والكونفدرالية وكأس السوبر المصري.

وجاء تعاقد مودرن فيوتشر مع ريكاردو فورموسينيو، بعدما أعلن النادي في نهاية شهر يوليو الماضي رحيل علي ماهر، مدرب الفريق بعدما نجح في التأهل إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلى دور المجموعات، بالإضافة إلى التتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم نجح في التأهل للمرة الثانية على التوالي للبطولة الكونفدرالية

مسيرة مدرب فيوتشر

بدأ فورموسينيو مسيرته التدريبية خلال كونه لاعبًا بنادي أولهانينسي في موسم 90/91 حتى اعتزل في موسم 91/92.وخاض بعدها عدة تجاربة بأندية سبق وارتدى قميصها وأندية أخرى بالبرتغال مثل: لوليتيانون أمورا، كاماتشا، مونتيمور،بينافيل، إسبينيو، سيكسال، فارينس قبل أن يعمل ضمن طاقم الكشافين بنادي بورتو خلال موسم 04/05.

ورحلّ في الموسم التالي ليقود نادي سانتا كلارا، ديسبورتيفو دي شافيز قبل أن يخوض أول تجربة خارج البرتغال في موسم 08/09 مع نادي الخليج ولكنه عاد لبلاده مرة أخرى في الموسم التالي عبر بوابة نادي ديسبورتيفو دي شافيز.

وعاد مرة أخرى للعمل ضمن طاقم الكشافين ولكن هذه المرة في نادي ريال مدريد موسم 11/12 خلال فترة تدريب مورينيو للفريق ثم درب بعدها نادي كوالالمبور في ماليزيا موسم 14/15 ثم عمل كمدير تفني لنادي الترجي قبل أن تأتي النقلة في مسيرته بالعمل كمدرب مساعد لمواطنه مورينيو في نادي مانشستر يونايتد خلال الفترة من 16/17 حتى 18/19.

واستمر مع مورينيو في نادي توتنهام خلال موسمي 19/21 و 20/21 ثم عاد لأفريقيا من بوابة الهلال السوداني ثم درب خربيكة المغربي ومنه لنادي سترونغيست البوليفي قبل أن ينتهي التعاقد في يونيو الماضي.

تذوق طعم الذهب

لم يخض فورموسينيو أي مباراة نهائية كمدير فني لأي فريق خلال مسيرته التدريبة، لكن كان حاضرا في صورة الرجل الثاني في اكثر من نهائي مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

التقى فورموسينيو بمورينيو في وقت غير محدد بالضبط بين 2003 و2004، الموسم الذي حقق خلاله لقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي، وخلال فترة تواجده مع مورينو في نادي بورتو، توج فورموسينيو بلقب الدوري البرتغالي ودوري أبطال أوروبا في عام 2004.

في 2016، اختار مورينيو أن يستعين بصديقه فورموسينيو في الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، حيث عمل معه في منصب "محلل أداء"، مع التركيز على تحليل المنافسين تكتيكيًا، وفي تلك الفترة توج الفريق بلقبي كأس الدرع الإنجليزي ، كأس الرابطة الإنجليزية، بالإضابة لبطولة الدوري الأوروبي.