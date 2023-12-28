السوبر المصري.. باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا التي ستقام في الثالثة عصر اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في إطار لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد الشيبي - أحمد سامي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد حمدي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فيستون ماييلي