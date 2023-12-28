عقدة منسية تهدد الأهلي في نهائي السوبر المصري أمام فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - ستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر، مساء اليوم الخميس، في إطار نهائي كأس السوبر المصري للأطلال "NBE Super cup".

وتقام مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر، بحلول السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد أبوظبي.

عقدة منسية تهدد الأهلي

ويبحث الأهلي في مواجهة مودرن فيوتشر عن حصد لقب السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه.

بينما يسعى مودرن فيوتشر لدخول تاريخ الفرق المتوجة بلقب كأس السوبر، وحصد اللقب الأول.

وشكّل مودرن فيوتشر عقدة للأهلي خلال الموسمين الماضيين، حيث لعب الفريقان 4 مباريات، 3 منها انتهت بالتعادل وواحدة فقط حسمها الأحمر برباعية نظيفة.

الفريقان سيلعبان لأول مرة في مباراة إقصائية، بعدما جاءت كل مباريات الأهلي وفيوتشر السابقة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تعادل فيوتشر أمام الأهلي تزامن في بعض المناسبات مع سلسلة انتصارات حمراء أو العودة من التتويج بلقب قاري.

حيث إن الأهلي بعد حصده لقب السوبر الإفريقي، عام 2021، واجه مودرن فيوتشر وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

كذلك خلال الموسم الماضي، توقفت سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية بعد 6 لقاءات، في بداية الموسم المحلي، عقب التعادل مع مودرن فيوتشر.

بينما الفوز الوحيد في تاريخ مواجهات الفريقين، كان لصالح الأهلي برباعية دون رد، وتحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الأسبق للمارد الأحمر.

مارسيل كولر من جانبه، يبحث عن الفوز الأول له ضد فيوتشر، بعدما تعادل خلال لقائي الموسم الماضي، وفشل في تحقيق أي انتصار.