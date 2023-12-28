بطل العالم مع المنتخب والنادي.. جوليان ألفاريز نجم صغير يحمل ألقاب كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تألق النجم الأرجنتيني، جوليان ألفاريز صاحب الـ 23 عاما مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023، وتمكن من حصد اللقب وإحراز هدفين في النهائي ضد فلومينينسي.

وأصبح ألفاريز هو لاعب كرة القدم الوحيد في العالم الذي يمتلك ميدالية بطل العالم مع المنتخب والنادي.

وحصد ألفاريز لقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين بعد الفوز على منتخب فرنسا في النهائي، بركلات الترجيح 4-2.

وخاض اللاعب 27 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات الموسم الحالي، سجل خلالها 11 هدفا، وصنع 9 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية لجوليان ألفاريز نحو 90 مليون يورو، وفقا لموقع الاحصائيات ترانسفير ماركت.

وتتزين خزائن الشاب الأرجنتيني بالعديد من الجزائر الجماعية والفردية، التي حققها في الـ23 من عمره فقط، وهي:

كأس ليبرتادوريس (2017-2018).

كأس الأرجنتين (2018-2019).

السوبر الأرجنتيني (2019).

ريكوبا سود أمريكانا (2019).

الدوري الأرجنتيني (2021).

تروفيو دي كامبيونيس (2021).

كوبا أميركا (2021).

"فيناليسيما" (2022).

مونديال قطر (2022).

دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإنجليزي الممتاز.

كأس الاتحاد الإنجليزي.

السوبر الأوروبي.

مونديال الأندية.

اقرأ أيضًا:

السوبر المصري.. باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا

لاعب الزمالك يكشف حقيقة عروض الدوري السعودي

وجود معلول وغياب ثنائي الزمالك.. قائمة تونس لأمم أفريقيا 2023