متفوقا على النصر.. الأهلي أفضل نادي في الشرق الأوسط في استفتاء جلوب سوكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق النادي الأهلي المركز الأول في استفتاء جلوب سوكر لاختيار أفضل نادي في الشرق الأوسط، متفوقا على النصر السعودي والهلال السعودي.

وحصل الأهلي على نسبة 42% من الأصوات، يليه في المركز الثاني النصر السعودي بنسبه 33%، والهلال في المركز الثالث بنسبة 11.4%، وشباب الأهلي الإماراتي في المركز الرابع بنسبة 6.2%، وفي المركز الأخير اتحاد جدة بنسبة 6%.

وفاز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، بعد التفوق على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2.

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