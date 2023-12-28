محمد صلاح يغيب 8 مباريات عن ليفربول في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يشارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للمرة الأخيرة مع فريقه في مباراة نيوكاسل يونايتد، يوم الإثنين 1 يناير 2024، ثم يغادر للانضمام على منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وكشفت صحيفة "ديلي سبورت" الإنجليزية المباريات التي سيغيب فيها محمد صلاح عن ليفربول الإنجليزي ويبلغ عددها 8 مباريات، في حال وصول منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح يغيب عن ليفربول في مبارايات الدوري التالية، مباراة بورنموث يوم 21 يناير، تشيلسي يوم 31 يناير، أرسنال يوم 4 فبراير، بيرنلي يوم 10 فبراير.

ويغيب صلاح عن مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراتي نصف نهائي كأس كاراباو.

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