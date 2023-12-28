تحية للاعبون وتأهيل شيكابالا.. الزمالك يستأنف تدريباته بعد راحة أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الخميس على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب العودة من أنجولا وخوض مباراة ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق، مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية المتنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

واكتفى "شيكابالا" بأداء التدريبات البدنية والتأهيلية فقط داخل صالة الجيمانيزيوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية بناء على قرار الجهاز الفني للفريق .

وفي المقابل، عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران وقدم التحية للاعبين على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية، وتمني أن تكون الراحة السلبية التي حصلوا عليها أتت بثمارها حتي يكونوا على أتم جاهزية للفترة المقبلة.

و طالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة استغلال الفترة الحالية والعمل بكل قوة وتركيز في التدريبات، وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني البرنامج التدريبي للفريق خلال مران اليوم .