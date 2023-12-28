شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى ومودرن فيوتشر فى نهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق الأهلي بفريق مودرن فيوتشر مساء اليوم، على لقب بطولة السوبر المصري باعتبارها المرة الأولى التي تقام هذه البطولة بنظام مشاركة 4 أندية على غرار السوبر الأسباني .

ما هو موعد مباراة الأهلي وموردن فيوتشر؟

تُقام المباراة في السابعة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة في نهائي بطولة السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومودرن فيوتشر ؟

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الاهلي ومودرن فيوتشر الليلة في بطولة السوبر المصري مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ما هي جوائز بطولة السوبر المصري ؟

أعلنت اللجنة المنظمة جوائز البطولة، ويحصل الفائز على 250 ألف دولار، والوصيف على 125 ألف دولار، والثالث على 75 ألف دولار، والرابع على 50 ألف دولار، ليكون مجموع الجوائز 500 ألف دولار.

ما هي القيمة التسويقية للاعبي الاهلي وفيوتشر ؟

يتفوق الأهلى على مودرن فيوتشر في القيمة التسويقية، حيث يبلغ قيمة الأهلى 30.45 مليون يورو، في مقابل يبلغ قيمة فيوتشر التسويقية 9.93 مليون يورو.

ما هو التشكيل المتوقع للاهلي أمام مودرن فيوتشر ؟

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر في السوبر المصري حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. الهجوم: كهربا.

ما هو التشكيل المتوقع لفريق فيوتشر امام الاهلي ؟