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شوط سلبي بين بيراميدز وسيراميكا في مباراة تحديد المركز الثالث بالسوبر

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القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول ، بالتعادل السلبي بين بيراميدز وسيراميكا ، في المباراة التي تجمعهما لتحديد المركزين الثالث والرابع لكأس السوبر المصري ،  على ملعب محمد بن زايد.

 

وجاء تشكيل بيراميدز كما يلي:حراسة المرمى: أحمد ميهوب.خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ.خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة.خط الهجوم: فخري لاكاي.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - محمد الشيبي - أحمد سامي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد حمدي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فيستون ماييلي.

 

فيما جاء تشكيل سيراميكا والذي جاء كالتالي : حراسة المرمى: محمد بسام.خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - محمد شكري.خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل أمادي- محمود زلاكة.خط الهجوم: چون إيبوكا.

 

بينما على دكة البدلاء:علي الجابري - چاستيس أرثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - أحمد القرموطي- محمد كناريا - أحمد ياسر ريان - مروان عثمان.ويحصل الفائز من مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على 75 ألف دولار، مكافأة المركز الثالث، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على 50 ألف دولار.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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