شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة المنصورة وكفر الزيات لسوء أرضية الملعب بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حكم مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات في الجولة التاسعة لدوري القسم الثاني، إلغاء المباراة التى كانت مقرر لها اليوم، بسبب سوء أرضية ستاد المنصورة، نتيجة المطر وعدم صلاحته لخوض اللقاء، وعقب نزول حكم المباراة إلى أرضية الملعب وتبين عدم صلاحيتها للعب المباراة قرر إلغاءها.

يذكر أن تعرضت محافظة الدقهلية لحالة من سقوط الأمطار الرعدية منذ الساعات المتأخرة من أمس واستمرت حتى فجر اليوم دون توقف، حيث سجلت درجات الحرارة بالمحافظة، العظمي 23 والصغري 14، ونسبة رياح 18كم /ساعة، والأمطار 15%، ونسبة الرطوبة 67%.

فيما أعلن ديوان عام المحافظة حالة الإستنفار منذ الساعات المتأخرة من الليل، حيث خرجت المعدات واللوادر وكاسحات المياه في الشوارع منذ بداية سقوط الأمطار علي مدن المحافظة.

وكان قد شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالأمس حالة الإستعداد والإصطفاف لجميع معدات مدن ومراكز المحافظة للتعامل الفوري مع تغيرات المناخ وحالة الطقس السيئ ومجابهة الأزمات والكوارث التي قد تشهدها المحافظة.