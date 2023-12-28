شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام فيوتشر فى نهائى كأس السوبر.. كهربا يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع أن يبدأ به مباراة مودرن فيوتشر في السابعة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بالإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

والتشكيل المتوقع أن يبدأ به الأهلي مكون من، مصطفى شوبير في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع ومروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور في الوسط وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وبدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

وصل الأهلي للنهائي بعد تغلبه على سيراميكا بهدف للاشيء، ووصل فيوتشر بعد تغلبه على بيراميدز 14-13 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء لانتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف.

ويعد مودرن فيوتشر الفريق التاسع الذي يلعب مع الأهلي في تاريخ مواجهاته بكأس السوبر المصري، سبق للأهلي مواجهة الزمالك وإنبي والإسماعيلي وحرس الحدود والمصري وطلائع الجيش وبيراميدز عندما كانت البطولة بنظام المباراة الواحدة بين بطلي الدوري والكأس، كما واجه سيراميكا في النسخة الحالية بعد تغيير نظام المسابقة.

لعب الأهلي ثماني عشرة مباراة في تاريخ مواجهاته بالبطولة، فاز في إحدى عشرة مباراة، وخسر مباراة واحدة، وتعادل في ست مباريات تم حسمها بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، جاء الحسم لمصلحة الأهلي في ثلاث مباريات، ولمصلحة منافسيه في المباريات الثلاثة الأخرى، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المواجهات تسعة عشر هدفاً واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.