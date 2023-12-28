7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 28/12/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها ، الأهلى يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل نادٍ فى الشرق الأوسط.. وتفوق كولر، وأحمد فتوح يشارك فى تدريبات الزمالك، والإسماعيلى بدون صفقات في يناير المقبل لاستمرار إيقاف القيد. نجح النادي الأهلي في الفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في الشرق الأوسط، بعد انتهاء التصويت ، حيث يتواجد الأهلى فى المركز الأول بترتيب أفضل نادى فى العام الحالى 2023 والممنوحة من جلوب سوكر حتى الآن. ظهر أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك فى تدريبات فريقه التى تجرى الان بمقر النادى بميت عقبة ،بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع بقرار من الجهاز الفني. أحمد فتوح يشارك فى تدريبات الزمالك

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