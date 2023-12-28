مارسيل كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل صدام مودرن فيوتشر الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - السوبر المصري

الخميس 28/ديسمبر/2023 - 04:51 م 12/28/2023 4:51:52 PM

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الأحمر مساء اليوم، استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية قبل التوجه إلى ملعب محمد بن زايد، وذلك للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية، وكذلك إسداء التعليمات للاعبين لتنفيذها خلال المباراة.

وتقام مباراة الأهلي أمام مودرن فيوتشر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.