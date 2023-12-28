ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر يلا شوت في نهائي كأس السوبر المصري

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر يلا شوت في نهائي كأس السوبر المصري، يسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب كأس السوبر المصري للعام الثالث على التوالي، حينما يتواجه مع فريق فيوتشر في المباراة النهائية لنسخة 2023، التي ستُقام على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

تأهل الفريق الأحمر إلى المباراة النهائية بعد فوز مثير على سيراميكا كليوباترا بهدف ذاتي من قِبَل المدافع جاستس آرثر في الدقيقة الأخيرة.

من ناحية أخرى، تمكن فريق فيوتشر من تجاوز عقبة بيراميدز في ركلات الترجيح بعد أن سدد كلا الفريقين 17 ركلة ترجيحية، ونجح فريق الأهلي في الفوز بفضل تألق حارسه محمود عبد الرحيم "جنش".

ولحق الأهلي بفيوتشر إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا بصعوبة كبيرة بهدف دون رد صنعه نجم الفريق في الآونة الأخيرة إمام عاشور قبل أن يسجله في نفسه مدافع نادي سيراميكا بالخطأ.

ويفتقد الأهلي لقائده حارس المرمى محمد الشناوي بعد إصابته في الدقيقة 36 من مباراته ضد سيراميكا كليوباترا وترك مكانه للبديل مصطفى شوبير، والأمر عينه بالنسبة للمدافع ياسر ابراهيم الذي اضطر بدوره إلى ترك مكانه لرامي ربيعة في الدقيقة 75.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وفيوتشر عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وشهدت مباراة نصف النهائي الأول بين فيوتشر وبيراميدز حضور محتشم من الجمهور المصري في أبو ظبي، بسبب ضعف شعبية أندية الشركات بين عشاق كرة القدم، بينما حضر المباراة الثانية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا عدد كبير وصل لحوالي 35 ألف متفرج، علماً بأن الملعب يتسع ل 40 ألفاً.

تردد قناة أون تايم سبورتس

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن تردد قناة أون تايم سبورتس على كل الأقمار الصناعية، فقد تم الإعلان على التردد الخاص بالقناة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على الفيس بوك، كما نوهت على أنه من المقرر أن يتم العمل على نقل مباراة نهائي السوبر المصري اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 بين الأهلي وفيوتشر عبر الشاشة الخاصة بها على أن يتم نقلها عبر التردد التالي:

تردد قناة أون سبورت 1

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون سبورت 2

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11449.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أون سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات

تردد: 11861

استقطاب: أفقي

جودة: HD.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم

كما ننشر لكم موعد مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، والتي من المقرر أن تأتي ضمن منافسات نهائي السوبر المصري 2023/2024، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة سيراميكا وبيراميدز

ومن الجدير بالذكر أنه قد انطلقت الآن مباراة سيراميكا وبيراميدز من أجل تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة السوبر المصري 2023، المقررة في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الأهلي ضد فيوتشر

بعد أن تأهل فيوتشر إلى المباراة النهائية في بطولة السوبر المصري، بعد أن فاز في مباراة ماراثونية من ركلات الترجيح أمام بيراميدز، يتطلع الفريق إلى تحقيق ثاني بطولة تاريخية له بعد الفوز بكأس الرابطة المصرية في الموسم السابق.

بالنسبة للأهلي، فإن بطولة السوبر تعتبر واحدة من البطولات المفضلة لديه، حيث حقق الفريق الأحمر اللقب في 13 مناسبة سابقة، بما في ذلك النسختين الأخيرتين أمام بيراميدز والزمالك.

من الناحية التاريخية، التقى الأهلي مع فيوتشر في 4 مباريات، حقق الأهلي الفوز في مباراة واحدة، وانتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل بين الفريقين.