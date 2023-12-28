ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر عن تشكيله الرسمي الذى سيخوض مواجهة نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

تشكيل مودرن فيوتشر الرسمي أمام الأهلي بكأس السوبر المصري

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: علي الفيل – محمد ربيعة – باسم علي – جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد – بابا توندي – محمد صادق – عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أحمد عاطف – مروان محسن

تمكن فريق فيوتشر من تجاوز عقبة بيراميدز في ركلات الترجيح بعد أن سدد كلا الفريقين 17 ركلة ترجيحية، ونجح فريق الأهلي في الفوز بفضل تألق حارسه محمود عبد الرحيم "جنش".

ولحق الأهلي بفيوتشر إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا بصعوبة كبيرة بهدف دون رد صنعه نجم الفريق في الآونة الأخيرة إمام عاشور قبل أن يسجله في نفسه مدافع نادي سيراميكا بالخطأ.