بيراميدز يحصد المركز الثالث في كأس السوبر المصري للأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حصد بيراميدز على المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 5-4.

وافتتح أحمد قندوسي التسجيل في المباراة لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 70، ثم تعادل مصطفى فتحي لبيراميدز في الدقيقة 78، لينتهى الوقت الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي وتتجه إلى ركلات الترجيح.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بين الأهلي ومودرن فيوتشر، في السابعة مساء اليوم الخميس.

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