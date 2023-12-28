وجود بيرسي تاو وغياب لاكاي.. قائمة جنوب أفريقيا لأمم أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا قائمته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وشهدت القائمة وجود بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي واستبعاد فخري لاكاي لاعب نادي بيراميدز.

وجاءت قائمة منتخب جنوب أفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز، فيلي موثوا، ريكاردو جوس.

خط الدفاع: سيدين موبي، جرانت كيكانا، ترينس ماشيجو، خوليسو موداو، نكوسيناثي سيبسي، أوبيري موديبا، سياندا زولو، موثيوبي مافالا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيتولي، جايدن آدامز، تابمانج موناري، ثابيلو ماكيسو، ثابيلو مورينا.

خط الهجوم: ثيمبا زواني، زاكيلي ليباسا، أسوين أبوليس، ميهلالي مايامبيلا، بيرسي تاو، إيفيدنيس ماكجوبا.

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