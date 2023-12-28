أصول فلسطينية ومشاكل قلبية.. من هو وسام أبو علي صفقة الأهلي المحتملة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ارتبط اسم صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي، مهاجم سيريس السويدي بالنادي الأهلي، إذ أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن الأخير قدم عرضا لضم اللاعب في الانتقالات المقبلة.

ويبلغ أبو علي من العمر 24 عاما، وولد في 4 يناير 2024، ويحمل الجنسية الدينماركية ومن أصول فلسطينية، وسبق له تمثيل منتخب الدنمارك تحت 20 عاما.

وشارك أبو علي مع سيريس خلال الموسم الحالي في 16 مباراة، سجل 10 أهداف وصنع هدفا وحيدا، وحصل على بطاقتين صفراء.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب نحو 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع الاحصائيات ترانسفير ماركت.

وخاض أبو علي 3 مباريات مع منتخب الدنمارك تحت 17 عاما، و 4 مباريات تحت 18 عاما، ومباراة وحيدة مع منتخب الدنمارك تحت 19 عاما وسجل فيها هدفا.

وفيما يخص إصابات اللاعب، تعرض أبو علي إلى الإصابة في الترقوة غاب على إثرها 12 يوما، وإصابتين غير محددتين غاب على إثرهما 28 يوما و 20 يوما، كما أنه عانى من مشاكل قلبية غاب على إثرها 201 يوما خلال موسم 2021-2022.

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