شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يتعادل لبيراميدز فى شباك سيراميكا بمباراة المركز الثالث للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مصطفى فتحي لاعب بيراميدز هدف التعادل لفريقه في مرمى سيراميكا في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي تجمعهما لتحديد المركزين الثالث والرابع لكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد، حيث لمح فتحي تقدم محمد بسام عن مرماه ووضع الكرة من فوقه مسجلا هدفا رائعا.

وجاء تشكيل بيراميدز كما يلي:حراسة المرمى: أحمد ميهوب.خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ.خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة.خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - محمد الشيبي - أحمد سامي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد حمدي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فيستون ماييلي.

فيما جاء تشكيل سيراميكا والذي جاء كالتالي : حراسة المرمى: محمد بسام.خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - محمد شكري.خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل أمادي- محمود زلاكة.خط الهجوم: چون إيبوكا.

بينما على دكة البدلاء:علي الجابري - چاستيس أرثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - أحمد القرموطي- محمد كناريا - أحمد ياسر ريان - مروان عثمان.ويحصل الفائز من مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على 75 ألف دولار، مكافأة المركز الثالث، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على 50 ألف دولار.