شكرا لقرائتكم خبر عن فوز النجوم والقناة على أبو قير و المقاصة بالمحترفين وتعادل راية وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق النجوم فوزاً مهما على أبو قير للأسمدة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دورى المحترفين الذى سيقام من دور واحد.

ورفع فربق النجوم رصيده إلى 12 نقطة، بينما توقف رصيد أبو قير للأسمدة عند النقطة 16 ، وانتزع فريق القناة فوزا صعبا على مصر المقاصة بهدف ذاتي، ليرفع القناة رصيده إلى 23 نقطة ويواصل نتائجه الرائعة، بينما ظل فريق مصر المقاصة عند النقطة 9.

وحسم التعادل السلبي مباراة أسوان مع راية ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع فريق راية رصيده إلى 22 نقطة، فيما رفع أسوان رصيده إلى 18 نقطة.

وكان فريق طنطا حول تأخره في الشوط الأول بهدف نظيف امام مكادي الي فوز 2/1، حيث تقدم مكادي عن طريق عمرو بركات في الدقيقة 18 قبل أن يحرز طنطا هدفين في الدقيقتين 85 و 89 عن طريق كل من: أحمد حسنى وشيكا، ليرتفع طنطا رصيده للنقطة 17، بينما يتجمد رصيد مكادي عن النقطة 12.

وتعادل فريق السكة الحديد بهدف لكل فريق مع ضيفه غزل المحلة، أحرز هدف السكة الحديد باسم عادل في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وتعادل عبده يحيى لفريق غزل المحلة في الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول، ليرتفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 21 ، ويرتفع رصيد غزل المحلة عند النقطة 24.

وفاز فريق بتروجت صاحب الأرض علي نظيره دكرنس بثلاثة اهداف مقابل لاشىء احرزهم سامح إبراهيم في الدقيقة 9 ، وإسماعيل بامبا في الدقيقة 48 وكوابينا في الدقيقة 79، ليواصل بتروجت احتلال المركز الأول برصيد 32 نقطة، بينما يتجمد رصيد دكرنس برصيد 16 نقطة.

وحقق فريق وادي دجلة فوزا هاما علي نظيره وي بهدف نظيف أحرزه علي حسين في الدقيقة 92 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد وادي دجلة عند النقطة 25 بينما يتجمد رصيد وي عند النقطة 17.

وتعادل فريقا بترول أسيوط ولافيينا بهدف لكل فريق، تقدم فريق بترول أسيوط بهدف نظيف في الشوط الأول أحرزه أحمد خالد في الدقيقة 45، وتعادل محمود الحلواني في الدقيقة 52 من عمر المباراة.