شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُقيل باتشيكو من قيادة بيراميدز قبل نهاية مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مسئولو نادي بيراميدز ، توجيه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول، وإقالته من منصبه بسبب سوء أداء الفريق خلال مواجهة سيراميكا المقامة حاليًا لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع ببطولة السوبر المقامة حاليًا بدولة الإمارات.

ورغم عدم انتهاء اللقاء المقام حاليًا والذي تم الاحتكام فيه لركلات الترجيح بعد التعادل الايجابي في الوقت الأصلي، إلا أن مسئولي بيراميدز قرروا توجيه الشكر للمدرب البرتغالي، خاصة بعدما أضاع فرصة المنافسة على لقب السوبر بالخسارة من مودرن فيوتشر، ومن قبل سوء النتائج بالخسارة من صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، والتعادل مع بلدية المحلة في الدوري.