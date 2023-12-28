شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلى قبل التحرك إلى ملعب بن زايد لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدمارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الأهلي مساء اليوم، استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية قبل التوجه إلى ملعب محمد بن زايد، وذلك للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية، وكذلك إسداء التعليمات للاعبين لتنفيذها خلال المباراة.

وتحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، لخوض مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

وتقام مباراة الأهلي أمام مودرن فيوتشر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.