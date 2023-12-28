شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتسلم جائزة ثالث السوبر بعد هزيمة سيراميكا بركلات الترجيح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم جيامي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز ودودو الجباس لاعب الفريق جائزة المركز الثالث للسوبر المصري للأبطال، عقب الفوز على سيراميكا بنتيجة 5 / 4 في ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، لتحديد المركزين الثالث والرابع لكأس السوبر المصري.

وحقق فريق بيراميدز المركز الثالث ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بنتيجة 5 / 4 في ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، لتحديد المركزين الثالث والرابع لكأس السوبر المصري.

سجل ركلات الجزاء كلا من عبد الله السعيد، رمضان صبحي، كريم حافظ، وليد الكرتي، فخري لاكاي، لصالح بيراميدز، وأحمد ياسر ريان، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري، محمود نبيل لصالح سيراميكا، بينما أهدر محمد توني لالركلة الأخيرة لفريق سيراميكا.

سجل أحمد القندوسي لاعب سيراميكا هدف التقدم لفريقه في مرمى بيراميدز في الدقيقة 70 من عمر المباراة ، بعد استغلال عرضية من الجبهة اليسرى وسددها بيمناه على أقصى الزاوية اليمنى لمرمى أحمد ميهوب حارس بيراميدز.

فيما أحرز مصطفى فتحي لاعب بيراميدز هدف التعادل لفريقه في مرمى سيراميكا في الدقيقة 78 من عمر المباراة ، حيث لمح فتحي تقدم محمد بسام عن مرماه ووضع الكرة من فوقه مسجلا هدفا رائعا، قبل أن يستمر التعادل الإيجابي حتى نهاية الوقت الأصلي ويحتكم الفريقين إلى ركلات ترجيح لحسم صاحب المركز الثالث.

وجاء تشكيل بيراميدز كما يلي:حراسة المرمى: أحمد ميهوب.خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ.خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة.خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - محمد الشيبي - أحمد سامي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد حمدي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فيستون ماييلي.

فيما جاء تشكيل سيراميكا والذي جاء كالتالي : حراسة المرمى: محمد بسام.خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - محمد شكري.خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل أمادي- محمود زلاكة.خط الهجوم: چون إيبوكا.

بينما على دكة البدلاء:علي الجابري - چاستيس أرثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - أحمد القرموطي- محمد كناريا - أحمد ياسر ريان - مروان عثمان.ويحصل الفائز من مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على 75 ألف دولار، مكافأة المركز الثالث، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على 50 ألف دولار.