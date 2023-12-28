شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب مواجهة مودرن فيوتشر فى نهائى السوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل ملعب محمد بن زايد بأبوظبي لخوض نهائي السوبر المصري أمام مودرن فيوتشر، ووصلت الحافلة بعدما عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية للاعبي الأهلي مساء اليوم، استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية قبل التوجه إلى ملعب محمد بن زايد، وذلك للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية، وكذلك إسداء التعليمات للاعبين لتنفيذها خلال المباراة.

وتقام مباراة الأهلي أمام مودرن فيوتشر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.