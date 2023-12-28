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تشكيل الأهلي ضد فيوتشر فى نهائى السوبر.. كهربا فى الهجوم وكوكا أساسياً

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القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه لمباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، علي معلول ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، إمام عاشور ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

 

فيما جاء تشكيل مودرن على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: محمود جنش 

 

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة ، علي الفيل ، باسم علي

 

وسط: غنام محمد، بيلو، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي ، احمد عاطف

 

هجوم: مروان محسنوتقام مباراة الأهلي أمام مودرن فيوتشر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإملرات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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