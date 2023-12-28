مارسيل كولر يُعلن عن تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيوتشر بكأس السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن تشكيل الأهلي لخوض مباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

تشكيل الأهلي لمباراة مودرن فيوتشر بنهائي كأس السوبر المصري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو

ويجلس على دكة البدلاء: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

تشكيل الأهلي

ويفتقد الأهلي لقائده حارس المرمى محمد الشناوي بعد إصابته في الدقيقة 36 من مباراته ضد سيراميكا كليوباترا وترك مكانه للبديل مصطفى شوبير، والأمر عينه بالنسبة للمدافع ياسر ابراهيم الذي اضطر بدوره إلى ترك مكانه لرامي ربيعة في الدقيقة 75.

وتعتبر بطولة السوبر واحدة من البطولات المفضلة لديه، حيث حقق الفريق الأحمر اللقب في 13 مناسبة سابقة، بما في ذلك النسختين الأخيرتين أمام بيراميدز والزمالك.