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السوبر المصري.. لقطات من وصول فريق الأهلي إلى ملعب المباراة

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ياسر رشاد - القاهرة - وصل منذ قليل، فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد استعدادا لخوض مباراة النهائي أمام مودرن فيوتشر ببطولة كأس السوبر المصري.

وصول الأهلي إلى ملعب المباراة..

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الأهلي ومودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري 

وتمكن فريق فيوتشر من تجاوز عقبة بيراميدز في ركلات الترجيح بعد أن سدد كلا الفريقين 17 ركلة ترجيحية، ونجح فريق الأهلي في الفوز بفضل تألق حارسه محمود عبد الرحيم "جنش".

ولحق الأهلي بفيوتشر إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا بصعوبة كبيرة بهدف دون رد صنعه نجم الفريق في الآونة الأخيرة إمام عاشور قبل أن يسجله في نفسه مدافع نادي سيراميكا بالخطأ.

ويفتقد الأهلي لقائده حارس المرمى محمد الشناوي بعد إصابته في الدقيقة 36 من مباراته ضد سيراميكا كليوباترا وترك مكانه للبديل مصطفى شوبير، والأمر عينه بالنسبة للمدافع ياسر إبراهيم الذي اضطر بدوره إلى ترك مكانه لرامي ربيعة في الدقيقة 75.

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