أيمن الرمادي يُعلق على فرصة أحمد ياسر ريان الضائعة أمام بيراميدز في السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ايمن الرمادي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن فرصة أحمد ياسر ريان الضائعة في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام نظيره بيراميدز ببطولة كأس السوبر المصري المقام حاليًا فى دولة الإمارات لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع .

وأشار:" الى ان ريان طلب تسديد أول ركلة جزاء، مؤكدًا على انه وافق على الفور دون تردد مبررا السبب مينفعش أمنع لاعب زيه في هذا التوقيت".

وأكد:" أنا مش زعلان منه، وقلبي معاه لأن حالته كانت سيئة جدا جدا في أوضة اللبس، بس هو لاعب شخصيته قوية وانا بثق في قدراته على تخطى تلك المحنة"

وإختتم حديثه قائلًا:"كنت حاسس إن في ستارة على مرمى بيراميدز بعد ضياع فرصة أحمد ياسر ريان".

فرصة أحمد ياسر ريان الضائعة في السوبر المصري

وشهدت الدقيقة 61 من مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا إهدار أحمد ياسر ريان فرصة غريبة من انفراد تام بمرمى السماوي في ظل الشباك الخالية من حارسه ليهدر فرصة التقدم لصالح كليوباترا.

وفاز فريق بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5 / 4، في المباراة التى جمعت بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، ليحسم المركز الثالث بالبطولة.