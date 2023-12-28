الأهلي ومودرن فيوتشر.. التشكيل الرسمي لمباراة نهائي كأس السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق بعد قليل صافرة أحداث مباراة نهائي كأس السوبر المصري التى تحتضنه دولة الامارات، بين الاهلى ونظيره مودرن فيوتشر لحسم اللقب على ملعب محمد بن زايد.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيوتشر في كأس السوبر المصري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو

تشكيل مودرن فيوتشر الرسمي أمام الأهلي بكأس السوبر المصري

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: علي الفيل – محمد ربيعة – باسم علي – جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد – بابا توندي – محمد صادق – عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أحمد عاطف – مروان محسن

وتمكن فريق فيوتشر من تجاوز عقبة بيراميدز في ركلات الترجيح بعد أن سدد كلا الفريقين 17 ركلة ترجيحية، ونجح فريق الأهلي في الفوز بفضل تألق حارسه محمود عبد الرحيم "جنش".

ولحق الأهلي بفيوتشر إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا بصعوبة كبيرة بهدف دون رد صنعه نجم الفريق في الآونة الأخيرة إمام عاشور قبل أن يسجله في نفسه مدافع نادي سيراميكا بالخطأ.

ويفتقد الأهلي لقائده حارس المرمى محمد الشناوي بعد إصابته في الدقيقة 36 من مباراته ضد سيراميكا كليوباترا وترك مكانه للبديل مصطفى شوبير، والأمر عينه بالنسبة للمدافع ياسر ابراهيم الذي اضطر بدوره إلى ترك مكانه لرامي ربيعة في الدقيقة 75.

وتعتبر بطولة السوبر واحدة من البطولات المفضلة لديه، حيث حقق الفريق الأحمر اللقب في 13 مناسبة سابقة، بما في ذلك النسختين الأخيرتين أمام بيراميدز والزمالك.