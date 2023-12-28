الحزن يخيم على باتشيكو ولاعبي بيراميدز بعد حصد المركز الثالث في السوبر.. فيديو

خيم الحزن على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عقب حصد المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري.

ونجح فريق بيراميدز في الفوز على نظيرة سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.

وفاز بيراميدز على سيراميكا بركلات الترجيح ينتجية 4-5، ليحصد المركز الثالث في كأس السوبر المصري.

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وبدى على وجه باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز ولاعبي الفريق الحزن أثناء تسلم الجوائز.

كما لم يحتفل لاعبي بيراميدز بحصد اللقب الثالث في بطولة السوبر المصري.

وكان بيراميدز قد أفتتح مشوارة في السوبر المصري بالخسارة أمام مودرن فيوتشر بركلات الترجيح، بينما خسر سيراميكا أمام الاهلي بهدف دون رد.

وتقام المباراة النهائية في بطولة السوبر المصري بين فريقي الاهلي وفيوتشر في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.